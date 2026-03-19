قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

تزايدت عمليات البحث عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026، حيث يترقب الملايين من المستفيدين من المعاشات موعد الصرف، خاصة مع حلول موعد عيد الفطر 2026، حيث أصدرت هيئة التأمينات الاجتماعية قراراً رسمياً بشأن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026.

استعدادات صرف معاشات أبريل

تجري الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الاستعدادات والترتيبات اللازمة لـ موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وفقًا للمواعيد المقررة لصرف المعاشات.

موعد صرف معاشات أبريل2026

ووفقاً لما هو معتاد كل شهر، من المقرر بدء عملية صرف معاشات أبريل 2026 يوم الأربعاء 1 أبريل المقبل، وبذلك يكون بعد انتهاء عيد الفطر، وصرفها في موعدها الأصلي دون تبكير.

صرف المعاشات 1 أبريل

ووفقا لـ بيان صادر عن هيئة التأمينات الاجتماعية، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، ينص على أن صرف المعاشات يتم خلال أول يوم من بداية كل شهر ميلادى ليتمكن المواطنون من أصحاب المعاشات من استحقاق الـ معاشات يوم 1 أبريل 2026.

11.5 مليون مستفيد بالمعاشات

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في الأول من كل شهر من خلال عدة منافذ لتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

الاستعلام عن المعاشات إليكترونيا

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال إدخال الرقم القومي والاطلاع على تفاصيل المعاش المستحق.

طرق صرف معاشات شهر أبريل2026

تشمل أماكن صرف معاشات أبريل 2026 عددًا من القنوات المختلفة التي تتيح للمواطنين اختيار الوسيلة الأنسب لهم، وهي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتيح صرف المعاشات على مدار 24 ساعة.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تعد من أكثر المنافذ استخدامًا بين أصحاب المعاشات.

فروع البنوك الحكومية والخاصة المشاركة في منظومة صرف المعاشات، والتي تقدم خدمات الصرف المباشر للمستفيدين.

المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مثل فودافون كاش وفوري وضامن، والتي تتيح صرف المعاشات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة أي منفذ تقليدي.