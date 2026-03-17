قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باريس سان جيرمان يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ ربع النهائي
فاق وبقى كويس.. ممدوح عيد يطمئن على الحالة الصحية لـ محمد حمدي
حفظ القرآن في سنّ الـ12.. زياد حجاج طالب الثانوية الأزهرية يؤمُّ المصلين بالجامع الأزهر
40 ألف مزارع في قلب التحول الأخضر .. الزراعة الحيوية توسّع نطاقها بمصر
الكاف يعتمد فوز المغرب 3 -0 واعتبار السنغال منسحبًا من كأس أمم إفريقيا
اغتيال لاريجاني وصورة غامضة تسبق الحدث .. هل كشفت نبوءة الجاسوس كواليس العملية؟
لمن الغلبة التقنية والتكنولوجية بين إيران وإسرائيل؟ الاغتيالات تكشف
السيناريوهات المتوقعة في إيران بعد مقتل لاريجاني
بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 28 رمضان
إعلام إسرائيلي : نتنياهو يصدر أوامر باستهداف كبار مسؤولي إيران والفصائل اللبنانية
لحظات عصيبة عاشتها الكرة المصرية.. سقوط محمد حمدي انتزع القلوب.. وهاني أبوريدة يتابع حالته
بيراميدز يتأهل لنصف نهائى كأس مصر على حساب بتروجت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد قرار هيئة التأمينات .. موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد صرف معاشات أبريل2026
موعد صرف معاشات أبريل2026
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن معاشات شهر أبريل2026 ، حيث يتوقع الكثير تبكير صرف معاشات أبريل قبل عيد الفطر2026، للتسهيل على المواطنين، لكن الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لم تتخذ أية قرارات رسمية بـ تبكير صرف معاشات أبريل، خاصة وأن هناك فارق 10 أيام بين عيد الفطر وموعد صرف معاشات أبريل الأصلي . 

هل يتم تبكير صرف معاشات أبريل2026 ؟

لم تصدر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى الآن أي قرار رسمي بشأن تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2026 قبل عيد الفطر، مؤكدة أن مواعيد الصرف تسير وفقا للجدول المعتاد، لحين صدور تعليمات جديدة بشكل رسمي.

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

موعد صرف معاشات أبريل2026

ووفقاً لما هو معتاد كل شهر، من المقرر بدء عملية صرف معاشات أبريل2026 يوم الأربعاء 1 أبريل المقبل، وبذلك يكون بعد انتهاء عيد الفطر، وصرفها في موعدها الأصلي دون تبكير.

قرار هيئة التأمينات الإجتماعية

وفق بيان صادر عن هيئة التأمينات الاجتماعية، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، ينص على أن صرف المعاشات يتم خلال أول يوم من بداية كل شهر ميلادى ليتمكن المواطنون من أصحاب المعاشات من استحقاق الـ معاشات يوم 1 أبريل 2026.

مستجدات صرف معاشات أبريل2026

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توفير العديد من الوسائل الميسرة لصرف المعاشات والاستعلام عنها إلكترونيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الخدمات على أصحاب المعاشات وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف.

كما تتابع الهيئة أي مستجدات أو قرارات رسمية قد تصدر بشأن مواعيد صرف المعاشات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وهو ما يترقبه الملايين من أصحاب المعاشات في مختلف أنحاء الجمهورية.

 

طرق صرف معاشات شهر أبريل2026

تشمل أماكن صرف معاشات أبريل 2026 عددًا من القنوات المختلفة التي تتيح للمواطنين اختيار الوسيلة الأنسب لهم، وهي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتيح صرف المعاشات على مدار 24 ساعة.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تعد من أكثر المنافذ استخدامًا بين أصحاب المعاشات.

فروع البنوك الحكومية والخاصة المشاركة في منظومة صرف المعاشات، والتي تقدم خدمات الصرف المباشر للمستفيدين.

المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مثل فودافون كاش وفوري وضامن، والتي تتيح صرف المعاشات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة أي منفذ تقليدي.

زيادة المعاشات

وكانت الحكومة قد طبقت زيادة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15%.

وجاءت هذه الزيادة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات أبريل 2026 .. هل يتم تبكيرها بمناسبة عيد الفطر؟

طريقة الاستعلام عن معاشات أبريل 2026

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للاستعلام عن المعاشات:

- قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنــــا.

- قم باختيار أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

- قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- قم بتدوين الرقم القومى فى الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

- تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

المتهمات

طالبتان تبحثان عن زيادة المشاهدات.. القبض على بطلتى فيديو إشارة المرور بالإسكندرية

ترشيحاتنا

طريقة عمل الكوكيز

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

جانب من التكريم

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد