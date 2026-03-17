بعد قرار هيئة التأمينات .. موعد صرف معاشات أبريل 2026

ارتفعت عمليات البحث عن معاشات شهر أبريل2026 ، حيث يتوقع الكثير تبكير صرف معاشات أبريل قبل عيد الفطر2026، للتسهيل على المواطنين، لكن الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لم تتخذ أية قرارات رسمية بـ تبكير صرف معاشات أبريل، خاصة وأن هناك فارق 10 أيام بين عيد الفطر وموعد صرف معاشات أبريل الأصلي .

هل يتم تبكير صرف معاشات أبريل2026 ؟

لم تصدر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى الآن أي قرار رسمي بشأن تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2026 قبل عيد الفطر، مؤكدة أن مواعيد الصرف تسير وفقا للجدول المعتاد، لحين صدور تعليمات جديدة بشكل رسمي.

موعد صرف معاشات أبريل2026

ووفقاً لما هو معتاد كل شهر، من المقرر بدء عملية صرف معاشات أبريل2026 يوم الأربعاء 1 أبريل المقبل، وبذلك يكون بعد انتهاء عيد الفطر، وصرفها في موعدها الأصلي دون تبكير.

قرار هيئة التأمينات الإجتماعية

وفق بيان صادر عن هيئة التأمينات الاجتماعية، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، ينص على أن صرف المعاشات يتم خلال أول يوم من بداية كل شهر ميلادى ليتمكن المواطنون من أصحاب المعاشات من استحقاق الـ معاشات يوم 1 أبريل 2026.

مستجدات صرف معاشات أبريل2026

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توفير العديد من الوسائل الميسرة لصرف المعاشات والاستعلام عنها إلكترونيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الخدمات على أصحاب المعاشات وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف.

كما تتابع الهيئة أي مستجدات أو قرارات رسمية قد تصدر بشأن مواعيد صرف المعاشات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وهو ما يترقبه الملايين من أصحاب المعاشات في مختلف أنحاء الجمهورية.

طرق صرف معاشات شهر أبريل2026

تشمل أماكن صرف معاشات أبريل 2026 عددًا من القنوات المختلفة التي تتيح للمواطنين اختيار الوسيلة الأنسب لهم، وهي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتيح صرف المعاشات على مدار 24 ساعة.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تعد من أكثر المنافذ استخدامًا بين أصحاب المعاشات.

فروع البنوك الحكومية والخاصة المشاركة في منظومة صرف المعاشات، والتي تقدم خدمات الصرف المباشر للمستفيدين.

المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مثل فودافون كاش وفوري وضامن، والتي تتيح صرف المعاشات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة أي منفذ تقليدي.

زيادة المعاشات

وكانت الحكومة قد طبقت زيادة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15%.

وجاءت هذه الزيادة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

طريقة الاستعلام عن معاشات أبريل 2026

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للاستعلام عن المعاشات:

- قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنــــا.

- قم باختيار أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

- قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- قم بتدوين الرقم القومى فى الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

- تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.