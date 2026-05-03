خسارة للفن العربي.. وائل جسار يشيد بمسيرة هاني شاكر في رسالة عبر صدى البلد | فيديو

في مداخلة هاتفية مع موقع “صدى البلد” عبّر النجم اللبناني وائل جسار عن حزنه وتأثره الكبير تجاه ما يمر به الوسط الفني العربي، متحدثًا عن مكانة الفنان المصري الكبير هاني شاكر، ومؤكدًا أنه يمثل قيمة فنية وإنسانية استثنائية في تاريخ الغناء العربي.

وقال جسار خلال المداخلة إنه يعتبر هاني شاكر أحد أهم الأصوات التي شكلت وجدان أجيال كاملة”، مشيرًا إلى أن العلاقة التي جمعتهما لم تكن مجرد لقاءات فنية عابرة، بل امتدت إلى صداقة واحترام متبادل وتعاونات فنية وإنسانية.

وأضاف: كان لي الشرف أنني عرفته عن قرب، وكنا نغني سويًا في بعض المناسبات، وهو إنسان وفنان عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، لافتًا إلى أن ما يميز هاني شاكر ليس فقط صوته القوي وإحساسه العالي، بل لأخلاقه وتواضعه داخل الوسط الفني وخارجه.

وأكد جسار أن الساحة الغنائية العربية فقدت كثيرًا من رموزها في السنوات الأخيرة، وأن الحفاظ على إرث هؤلاء الفنانين مسؤولية مشتركة بين الأجيال الجديدة والمؤسسات الفنية والإعلامية.

تأتي تصريحات وائل جسار في سياق حالة من التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص عدد من الفنانين على الإشادة بمسيرة هاني شاكر الفنية الطويلة، التي امتدت لعقود وترك خلالها بصمة واضحة في الغناء العربي الكلاسيكي والحديث.

ويُعد هاني شاكر من أبرز الأصوات المصرية في العالم العربي، ولقب بـ“أمير الغناء العربي”، بينما يحظى وائل جسار بشعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي بفضل أعماله الرومانسية وأدائه المميز للأغنية الطربية الحديثة.

وتؤكد هذه التصريحات عمق العلاقات الفنية بين نجوم الطرب العربي

