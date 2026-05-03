مدبولي: دنيس يغطي 10% من احتياجاتنا الغازية وسداد كامل مستحقات الأجانب بحلول يونيو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تفاصيل الاكتشاف الغازي الجديد الذي حققته شركة "إيني" الإيطالية في حقل "دنيس" غرب بمنطقة البحر المتوسط، مؤكدًا أن هذا الكشف يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة في مصر وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.



وأوضح "مدبولي" من على ظهر منصة قاهر-2 في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الاحتياطيات المقدرة في حقل "دنيس" تصل إلى 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.



وأشار إلى أن الحقل سيوفر إنتاجًا يوميًا يتراوح بين 500 إلى 600 ألف قدم مكعب، وهو ما يمثل 10% من إجمالي احتياجات الدولة من الغاز، مؤكدًا أن العمل في الحقل يسير بوتيرة متسارعة، حيث بدأت أعمال الحفر قبل 5 أشهر فقط، ومن المتوقع أن يدخل الحقل الخدمة ويبدأ الإنتاج الفعلي خلال النصف الثاني من العام المقبل.



وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب كان المحرك الرئيسي لضخ هذه الاستثمارات الجديدة، قائلًا: "لولا التزام الدولة بدفع المستحقات لما وضعت الشركات خططًا طموحة للتوسع". وأعلن في هذا الصدد عن استهداف الدولة الوصول إلى "صفر مستحقات" للشركات الأجنبية بحلول شهر يونيو المقبل.

في سياق متصل، نقل رئيس الوزراء إشادة شركة "إيني" الإيطالية بالبنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر، والتي تؤهلها بجدارة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة في نشاط البحث والتنقيب، حيث تم حفر 101 بئر خلال عام واحد، مما يفتح آفاقًا وُفرصًا واعدة لاكتشافات أخرى.

التوسع في مناطق امتياز أخرى



واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات المستقبلية "مبشرة للغاية"، حيث تشمل تطوير خط حقل "ظهر" لرفع إنتاجيته وإطالة عمره الافتراضي، توقع اكتشافات جديدة على نفس مستوى ضخامة حقل "دنيس" والتوسع في مناطق امتياز أخرى بالتعاون مع الشركاء الدوليين.