قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة احتيال الإسماعيلية.. دينا فؤاد تثير الجدل بعد ادعاء مرض السرطان لجمع التبرعات
ألمانيا تطالب إيران بفتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي
هشام عباس ينعى هاني شاكر: فقدنا فنانًا خلوقًا أحبّه الجميع |خاص
نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص
لتقليل استهلاك الوقود.. شركات الطيران البريطانية تحصل على إذن لدمج الرحلات الجوية
وزارة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان دعوة الإسلام إلى التراحم
أقدار ربانية توازن الحزن بالفرح… فتوح أحمد يحتفل بحمل زوجته بعد 20 عامًا
هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في أنقرة بسبب عطل فني
محمد صلاح يكشف عن موقفه من الاحتراف في أستراليا
محافظ البحر الأحمر: ارتفاع ملحوظ في مؤشرات السياحة بنمو يتجاوز 9.7%.. ولدينا 165 ألف سرير فندقي
وفاة الصحفية ثريا أبو السعود شقيقة الفنانة صفاء أبو السعود
عمرو أديب يحذر من دعوات وقف العلاج: التوقف عن الإنسولين أو الكيماوي تحريض على القتل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: دنيس يغطي 10% من احتياجاتنا الغازية وسداد كامل مستحقات الأجانب بحلول يونيو

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
محمود محسن

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تفاصيل الاكتشاف الغازي الجديد الذي حققته شركة "إيني" الإيطالية في حقل "دنيس" غرب بمنطقة البحر المتوسط، مؤكدًا أن هذا الكشف يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة في مصر وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.


وأوضح "مدبولي" من على ظهر منصة قاهر-2 في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الاحتياطيات المقدرة في حقل "دنيس" تصل إلى 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.


وأشار إلى أن الحقل سيوفر إنتاجًا يوميًا يتراوح بين 500 إلى 600 ألف قدم مكعب، وهو ما يمثل  10% من إجمالي احتياجات الدولة من الغاز، مؤكدًا أن العمل في الحقل يسير بوتيرة متسارعة، حيث بدأت أعمال الحفر قبل 5 أشهر فقط، ومن المتوقع أن يدخل الحقل الخدمة ويبدأ الإنتاج الفعلي خلال النصف الثاني من العام المقبل.


وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الدولة  بسداد مستحقات الشركاء الأجانب كان المحرك الرئيسي لضخ هذه الاستثمارات الجديدة، قائلًا: "لولا التزام الدولة بدفع المستحقات لما وضعت الشركات خططًا طموحة للتوسع". وأعلن في هذا الصدد عن استهداف الدولة الوصول إلى "صفر مستحقات" للشركات الأجنبية بحلول شهر يونيو المقبل.

في سياق متصل، نقل رئيس الوزراء إشادة شركة "إيني" الإيطالية بالبنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر، والتي تؤهلها بجدارة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة في نشاط البحث والتنقيب، حيث تم حفر 101 بئر خلال عام واحد، مما يفتح آفاقًا وُفرصًا واعدة لاكتشافات أخرى.

التوسع في مناطق امتياز أخرى


واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات المستقبلية "مبشرة للغاية"، حيث تشمل تطوير خط حقل "ظهر" لرفع إنتاجيته وإطالة عمره الافتراضي، توقع اكتشافات جديدة على نفس مستوى ضخامة حقل "دنيس" والتوسع في مناطق امتياز أخرى بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاكتشاف الغازي الجديد شركة إيني الإيطالية حقل دنيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

هاني شاكر وابنه شريف وزوجته نهلة

فقدت روحي.. كلمات مؤثرة من شريف هاني شاكر بعد رحيل والده

ترشيحاتنا

المتهم

علاج روحانى.. سقوط دجال العطارين في الإسكندرية

المستشار محمد السعيد الشربيني

محاكمة 44 متهما باللجان المالية للجماعة الإرهابية 6 يوليو

المتهم

سقوط لص سرق دراجة نارية بالدقهلية

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد