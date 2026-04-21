متحدث الوزراء يستعرض أبرز ماجاء في كلمة مصطفى مدبولي أمام البرلمان

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء تناول فى بيان اليوم أمام البرلمان مدي تأثر العالم نتيجة الأحداث والتداعيات الإقليمية، مشيرا إلى الثوابت المصرية تجاه الأحداث الإقليمية والحرب ضد إيران، والثوابت التي تحركت علي أساسها الدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، أن رئيس الوزراء أشار إلى التداعيات الناتجة عن الحرب علي المستوي الإقتصادي سواء على مصر أو المنطقة بل والعالم، وتناول الإجراءات التي أتخذتها بعض الدول بصفة عامة لمواجهة تداعيات الأحداث، خاصة فى مجال الطاقة.

وتابع: “رئيس الوزراء تناول خلال الكلمة أيضا جزء من الإجراءات التي قامت بها مصر والمستقبل وما ستقوم به مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الإشارة إلى الحزمة الإجتماعية التي سبق الإعلان عنها للتخفيف كاهل المواطنين من التداعيات والأعباء التي نشهدها”.

وأشار: “خلال نهاية كلمته أكد على التعاون الوثيق بين الحكومة وبين أعضاء مجلس النواب وإنفتاح الحكومة على تلقي أى ملاحظات أو توصيات من أعضاء النواب”.