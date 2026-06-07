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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

10 شهداء بغارات للاحتلال على غزة خلال الساعات الماضية

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام فلسطيني، قال إن هناك 10 شهداء بغارات للاحتلال على جنوب وشمال قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وقد قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل تريد البقاء في قطاع غزة لأطول فترة وتريد بقاء قطاع غزة دون إعمار لفترة طويلة حتى يتحقق التهجير.

وأوضح مطاوع، أن كلاً من إسرائيل وحركة حماس لا تبديان رغبة حقيقية في استكمال مسار الاتفاق المرتبط بملف نزع السلاح، معتبرًا أن هذا الملف بات يُستخدم من قبل الطرفين لتحقيق أهداف سياسية مختلفة.

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني أن إسرائيل تتخذ من قضية سلاح حماس ذريعة لاستمرار وجودها العسكري في قطاع غزة وإطالة أمد الوضع القائم، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى البقاء في القطاع لأطول فترة ممكنة.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب في تقديم تنازلات خلال المرحلة الحالية، لاعتبارات سياسية داخلية.

وأشار مطاوع إلى وجود تباينات داخل حركة حماس بشأن المرحلة المقبلة، موضحًا أن الحركة ليست مستعجلة للوصول إلى تسوية نهائية، وأن بعض التقديرات تشير إلى ترقبها للتطورات الإقليمية وخاصة الحرب الإيرانية وتأثيرها على المشهد السياسي الفلسطيني.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني أن قضية السلاح أصبحت "ذريعة للطرفين"، معتبرًا أن النقاش الدائر حولها لا يعكس بالضرورة جوهر الأزمة، بقدر ما يعبر عن حسابات سياسية واستراتيجية لكل من إسرائيل وحماس.

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية فلسطين

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