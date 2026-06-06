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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و961 شهيدا

ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
أ ش أ

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72 ألفا و961 شهيدا، و 173 ألفاو92 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت المصادر ذاتها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 4 شهداء منهم اثنان جدد، وواحد متأثرا بجروح، وأخير انتشل جثمانه، و49 مصابا.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 951 شهيدا، وإجمالي الإصابات ارتفع إلى 2984، فيما جرى انتشال 782 جثمانا.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي وكالة الأنباء الفلسطينية

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