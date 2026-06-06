مجــ.زرة جديدة في غزة.. غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين تخلف قتــ.لى وجرحى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء هجوم شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، استهدف خيمة كانت تستخدم لإيواء النازحين في غزة، فيما سارعت الطواقم الطبية إلى نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه خروقات اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في القطاع، حيث سجلت مصادر فلسطينية، لليوم الـ240 على التوالي، 15 خرقًا جديدًا تخللتها غارات جوية وقصف مدفعي، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات.

وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء إن ستة مواطنين لقوا حتفهم وأصيب أكثر من عشرة آخرين إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط مبنى الجوازات في حي الرمال غرب مدينة غزة مساء السبت.

وأكد شهود عيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة واحدة على الأقل بالقرب من معهد النور للمكفوفين في حي الرمال، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، في حادثة وصفها السكان بأنها مجزرة جديدة تضرب القطاع الذي يواجه أوضاعًا إنسانية متدهورة مع استمرار العمليات العسكرية.