قيادية بحماة الوطن: دعوة القاهرة للفصائل الفلسطينية خطوة حاسمة لمنع انهيار التهدئة في غزة

أكدت المستشارة ماريان شحاتة، القيادية بحزب حماة الوطن، أن التحركات المصرية المستمرة تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة تعكس الدور التاريخي والمحوري للدولة المصرية في دعم استقرار المنطقة، وحرصها الدائم على حماية المدنيين ووقف نزيف الدم، والعمل على احتواء التصعيد وإعادة الهدوء.

وأشارت إلى أن توجيه مصر دعوة عاجلة إلى الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس، لعقد اجتماع طارئ في القاهرة، يأتي في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قطاع غزة، ودفع جميع الأطراف نحو استئناف مسار التهدئة ومنع انهيار الاتفاق.

مفاوضات المرحلة الثانية

وأضافت أن هذا التحرك المصري يعكس إدراكاً عميقاً لحساسية المرحلة، في ظل حالة الجمود التي تشهدها مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، وما يتطلبه ذلك من تحرك عاجل ومنسق عربياً ودولياً لتفادي أي تصعيد جديد قد يفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية داخل القطاع.



وأوضحت أن الاجتماع المرتقب في القاهرة يشارك فيه عدد من الوسطاء المعنيين، إلى جانب المبعوث الدولي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، حيث يناقش عدداً من الملفات الحيوية، على رأسها آليات تثبيت وقف إطلاق النار، وترتيبات تسليم الملف الأمني في قطاع غزة إلى لجنة إدارية جديدة يتم التوافق عليها فلسطينياً.



جهود إحلال السلام

وأشار ت شحاتة، إلى أن مصر ستظل ركيزة أساسية في جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وأن تحركاتها الحالية تعكس التزاماً ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية، وسعياً حثيثاً لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.