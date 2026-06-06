برلماني: توسيع دور المؤسسات الدولية في دعم الاقتصادات الناشئة يدعم خطط الإصلاح

ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات وزارة المالية بشأن تطلعها إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، مؤكدًا أن هذه الرؤية تعكس وعيًا بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي في ظل التحديات الراهنة.

وأشار “مسعود” في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن توسيع دور المؤسسات الدولية في دعم الدول الناشئة يسهم في تخفيف الضغوط المالية، ويدعم خطط الإصلاح الاقتصادي، ويعزز قدرة الدول على مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة.

توسيع برامج الدعم الفني

وأضاف عضو النواب أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل آليات التمويل الميسر وتوسيع برامج الدعم الفني، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

جاء ذلك بعدما أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية فى مساندة الاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات العالمية، على نحو يُسهم في تعزيز قدرة هذه الاقتصادات على تحقيق النمو المستدام وتلبية الاحتياجات التنموية لشعوبها.

وقال الوزير، في لقائه مع هاني قبلاوي نائب المدير التنفيذي لـ"بنك أوف نيويورك" في لندن، إن احتواء الصدمات وتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي يتطلب العمل الجماعي من أجل التنمية، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم الاقتصادات الناشئة ودفع جهود التنمية.