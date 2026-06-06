المتسبب يتحمل .. شوقي السعيد: جماهير الزمالك ليست خزينة لسداد فشل الإدارات

شنّ شوقي السعيد، لاعب الزمالك السابق، هجومًا حادًا على فكرة مطالبة الجماهير بتحمّل الأزمات المالية والإدارية التي تمر بها بعض المؤسسات الرياضية، مؤكدًا أن المشجع البسيط لا يتحمل مسؤولية ما وصفه بـ”فشل إداري متراكم”.

وقال شوقي السعيد عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، إن من المفارقات أن مجالس إدارات تضم رجال أعمال وأصحاب نفوذ تلجأ في النهاية إلى المشجع العادي الذي يعاني من أعباء الحياة اليومية، لمطالبته بسداد فاتورة أزمات لم يكن طرفًا فيها.

وأضاف أن “غير المقبول أن يخرج من تسببوا في الأزمات ليطلبوا من الجماهير دفع الثمن مجددًا”، مشددًا على أن الجمهور ليس مسؤولًا عن الديون أو القرارات الخاطئة أو سوء الإدارة، رغم أنه الطرف الأكثر دعمًا ووفاءً للأندية على مدار السنوات.

وأشار السعيد إلى أن الجماهير لم تجنِ أي مكاسب من المنظومة، بل كانت دائمًا تدفع من وقتها ومالها وحبها للنادي دون مقابل، في حين استفاد آخرون من النفوذ والشهرة داخل المنظومة الرياضية.

وطالب لاعب الزمالك السابق بضرورة تحمّل المسؤولين الحقيقيين لمسؤولياتهم، بدلًا من “الاختباء خلف عاطفة الجماهير”، مؤكدًا أنه لا يجوز أن تكون الجماهير هي الحل الدائم لكل أزمة مالية أو إدارية.

واختتم السعيد تصريحاته بالتأكيد على أن أي مسؤول فشل في إدارة النادي أو حماية مصالحه يجب أن يتنحّى بشجاعة، مع ضرورة توضيح الحقائق وتحمل نتائج القرارات والمساهمة في إصلاح ما تم إفساده، مضيفًا أن الجماهير “ليست خزينة مفتوحة لتعويض الأخطاء”.