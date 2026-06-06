نجم الأهلي السابق: ما حدث للمارد الأحمر الموسم الماضي استثناء.. والطبيعي حصد الألقاب

شدد محمد حمدي زكي لاعب حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، على أنه لم يتفاجئ من أداء ومستوى لاعبو الإسماعيلي بسبب صعوبة الأجواء وتغلغل المشاكل والأزمات في النادي منذ سنوات، مؤكدًا: لكنني تفاجأت من مستوى نادي الاتحاد السكندري رغم التدعيمات، والبنك الأهلي رغم الإسكواد القوي، والمصري البورسعيدي باسمه وتاريخه ولاعبيه وجهازه، الثنائي الأخير كان يستحق التواجد ضمن السبعة الكبار والمنافسة على المربع الذهبي.

وتابع "حمدي زكي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أداء الأهلي كان مفاجأة كبيرة للكل، الأهلي بيدخل أي مباراة كسبان قبل بدايتها، الأهلي يلعب أي بطولة من أجل لقبها، هذا هو الطبيعي، وعكس ذلك هو الاستثناء، خسارة مباراة لو كانت ودية في الأهلي كارثة، ما بالك بمباراة رسمية أو بطولة، الأمور صعبة جدًا في الأهلي، هذه طبيعة أندية البطولات.

وأضاف لاعب حرس الحدود: ليس هناك طرف بعينه هو السبب في أزمة الأهلي هذا الموسم، المنظومة كلها تتحمل المسؤولية في الفشل كما تتحمله في النجاح، هناك بالطيع أخطاء وعلى الإدارة تصحيحها ومعاجلة التقصير الذي حدث.

وأنهى محمد حمدي زكي حديثه: أوضة اللبس في أي نادي في العالم لو فيها مشاكل، ستؤثر على الفريق ونتائجه ومستواه، مشاكل أوضة اللبس تؤثر على المنظومة ككل، هناك أسباب أخرى من وجهة نظري، أوضة اللبس إحداها، لكنها ليست السبب الرئيسي فيما حدث.