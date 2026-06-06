بمشاركة منتخب مصر.. تفاصيل مراسم قرعة بطولة كأس العالم لليد

تجري يوم الأربعاء المقبل مراسم إجراء قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2027 المقرر إقامتها في ألمانيا.

ويشارك منتخب مصر ضمن بطولة العالم لكرة اليد في التصنيف الأول بين كبار منتخبات العالم.

ومن المقرر أن يكون منتخب مصر لكرة اليد رجال على رأس إحدى مجموعات البطولة.

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفي الاتحادات الوطنية المتأهلة للمشاركة في البطولة بالإجراءات الرسمية الخاصة بالقرعة، والتي تستضيفها مدينة ميونيخ الألمانية يوم الأربعاء المقبل، في حدث عالمي مرتقب سيحدد ملامح البطولة القادمة.

ويترقب الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدير الفني الإسباني باسكوال نتائجها من أجل التعرف على هوية المنافسين المحتملين ووضع الخطوط العريضة لبرنامج الإعداد الخاص بالبطولة.

وجاء في الخطاب الرسمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة اليد، والموقع من آمال خليفة المدير العام للاتحاد الدولي، أن مراسم القرعة ستقام في قاعة "هوفبراوهاوس " الشهيرة بمدينة ميونيخ في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، على أن يتم بثها مباشرة عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي على موقع “يوتيوب”.

ويعكس تواجد مصر في التصنيف الأول حجم الإنجازات التي حققتها كرة اليد المصرية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبح المنتخب الوطني منافسًا دائمًا بين نخبة منتخبات العالم، وواحدًا من أبرز القوى المؤثرة على الساحة الدولية.

ومن المنتظر أن تحظى مراسم القرعة بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، في ظل قوة المنتخبات المتأهلة وتقارب المستويات الفنية، وهو ما يزيد من أهمية الحدث الذي سيرسم ملامح طريق الفراعنة نحو حلم المنافسة على اللقب العالمي في ألمانيا 2027.