قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عادل ينتقل رسميا إلى نورشيلاند بشكل نهائي
نبيلة مكرم: الأزمات الإنسانية قد تتحول إلى نقاط تحول في حياة الإنسان
إشادة إسبانية بموهبة مصرية.. حمزة عبد الكريم يلفت الأنظار مع شباب برشلونة
نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟.. حيل مذهلة للحفاظ على صحة الأمعاء
كشف لغز فتاة المنيا.. رفضت خطوبته فانتقم بـ"الذكاء الاصطناعي"
دلائل ربوبيته.. خطيب المسجد الحرام: الله خصص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل
مجموعة مصر.. قائمة بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
ترامب: إذا لم نحصل على السلاح النووي من إيران سندخل وسيتم إزالته
بفستان تايجر.. نسرين أمين تلفت الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور
مصر وطاجيكستان توقعان أول اتفاقية للنقل الجوي بين البلدين
مقترح برلماني: تخصيص يوم سنوي للاحتفال بأصحاب المعاشات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب اليد يواجه أيسلندا وديًا اليوم استعدادًا لمونديال 2027

منتخب اليد
منتخب اليد
إسلام مقلد

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة ودية جديدة اليوم الجمعة أمام منتخب أيسلندا، في إطار الاستعدادات لبطولة العالم “ألمانيا 2027”، ضمن خطة الإعداد الفني للبطولة.

موعد المباراة والمكان

تقام المباراة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي، وتنطلق في تمام الساعة 7 مساءً، في ثاني مواجهات المنتخبين خلال فترة الإعداد الحالية.

نتيجة الودية الأولى

وكان اللقاء الودي الأول بين المنتخبين قد انتهى بخسارة المنتخب المصري بنتيجة 31-30، في مباراة شهدت تنافسًا قويًا حتى اللحظات الأخيرة.

قائمة المنتخب الوطني

تشمل قائمة الفراعنة عددًا من اللاعبين في مختلف المراكز، أبرزهم:

حراس المرمى: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد

الظهير الأيمن: يحيى عمر، محسن رمضان، مهاب سعيد

الجناح الأيمن: محمد سند، محمد عماد أوكا

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز جلدو

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا، بلال مسعود، محمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، عبد الرحمن فيصل، نبيل شريف

صانع الألعاب: يحيى الدرع، أحمد خيري، سيف الدرع

هدف المرحلة الحالية

ويهدف الجهاز الفني إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين ورفع الجاهزية البدنية والفنية قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم 2027.

منتخب مصر لكرة اليد منتخب مصر منتخب أيسلندا بطولة العالم ألمانيا 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

مزيد من التراجع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

احتفاءً بذكرى مولده.. مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عبدالحليم محمود

احتفاء بذكرى مولده.. مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عبد الحليم محمود

قافلة دعوية موسعة لأحياء عين شمس والمرج

وزارة الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة لأحياء عين شمس والمرج لنشر الوعي الديني

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يقرر صرف 2000 جنيه مكافأة للعاملين وأعضاء التدريس

بالصور

وزير الرياضة يعيش تجربة الدريفت مع العالمي زردق في بطولة REV IT UP

وزير الرياضة
وزير الرياضة
وزير الرياضة

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟.. حيل مذهلة للحفاظ على صحة الأمعاء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لوك كاجوال.. كندة علوش تستعرض رشاقتها مع الأصدقاء

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد