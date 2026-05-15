منتخب اليد يواجه أيسلندا وديًا اليوم استعدادًا لمونديال 2027

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة ودية جديدة اليوم الجمعة أمام منتخب أيسلندا، في إطار الاستعدادات لبطولة العالم “ألمانيا 2027”، ضمن خطة الإعداد الفني للبطولة.

موعد المباراة والمكان

تقام المباراة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي، وتنطلق في تمام الساعة 7 مساءً، في ثاني مواجهات المنتخبين خلال فترة الإعداد الحالية.

نتيجة الودية الأولى

وكان اللقاء الودي الأول بين المنتخبين قد انتهى بخسارة المنتخب المصري بنتيجة 31-30، في مباراة شهدت تنافسًا قويًا حتى اللحظات الأخيرة.

قائمة المنتخب الوطني

تشمل قائمة الفراعنة عددًا من اللاعبين في مختلف المراكز، أبرزهم:

حراس المرمى: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد

الظهير الأيمن: يحيى عمر، محسن رمضان، مهاب سعيد

الجناح الأيمن: محمد سند، محمد عماد أوكا

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز جلدو

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا، بلال مسعود، محمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، عبد الرحمن فيصل، نبيل شريف

صانع الألعاب: يحيى الدرع، أحمد خيري، سيف الدرع

هدف المرحلة الحالية

ويهدف الجهاز الفني إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين ورفع الجاهزية البدنية والفنية قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم 2027.