لحظة إستقبال وزير الرياضة الجزائري في القاهرة قبل نهائي الكونفدرالية

استقبل الدكتور حسن مصطفى مساعد وزير الشباب والرياضة للتحول الاستراتيجي والاستدامة، وليد صادي وزير الرياضة الجزائري، وذلك نيابة عن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

وشهدت مراسم استقبال وزير الرياضة الجزائري لدى وصوله القاهرة حضور السفير محمد سفيان براح سفير دولة الجزائر بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الرياضية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، قبل إقامة نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والجزائري، مشددين على أن الرياضة تمثل لغة مشتركة بين الشعوب، وتسهم في ترسيخ قيم الأخوة والتنافس الشريف، إلى جانب دورها في تعزيز التقارب بين الشباب العربي والإفريقي.

ويأتي تواجد وزير الرياضة الجزائري بالقاهرة لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية، والتي تجمع بين نادي الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر إقامتها غدًا على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها غدا السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

استعدادات مكثفة لتعويض خسارة الذهاب

يدخل الزمالك اللقاء بطموح كبير لتحقيق لقب البطولة حيث شدد الجهاز الفني على اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد ممكن من أجل تعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بهدف دون رد لصالح الفريق الجزائري.

سيناريوهات حسم اللقب أمام اتحاد العاصمة

توجد عدة احتمالات أمام الزمالك من أجل التتويج باللقب الإفريقي، أبرزها:

الفوز بهدف دون رد، وهو ما قد يؤدي إلى اللجوء لركلات الترجيح ويتوج الزمالك في حال حسمها لصالحه.

الفوز بفارق هدفين أو أكثر وهو السيناريو الذي يمنح الفريق الأبيض اللقب بشكل مباشر بعد التفوق في مجموع المباراتين.