إبراهيم عادل ينتقل رسميا إلى نورشيلاند بشكل نهائي

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي بشكل رسمي، تفعيل بند شراء اللاعب إبراهيم عادل بشكل نهائي، لينتقل اللاعب بذلك لصفوف النادي الدنماركي على سبيل الشراء النهائي بعدما كان معارًا خلال الفترة الماضية من نادي الجزيرة الإماراتي إلى نورشيلاند.

وعبر حسابه الرسمي على إنستجرام نشر نادي نورشيلاند بيانا قال فيه: بعد فترة إعارة ربيعية، فعّل نادي نوردشيلاند خيار شراء إبراهيم عادل، الذي كان جزءًا من اتفاقية الإعارة مع نادي الجزيرة الإماراتي".

اهتمام الأهلي

يذكر أن إبراهيم عادل كان لاعبا في صفوف فريق بيراميدز قبل أن يصبح محل اهتمام كبير حاليا من النادي الأهلي.