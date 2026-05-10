توقيت غريب.. مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال 2026

يستعد منتخب مصر لكرة القدم لخوض منافسات قوية في كأس العالم 2026، بعد وقوعه في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وجاءت مباريات الفراعنة في دور المجموعات كالتالي بتوقيت القاهرة:

مصر × بلجيكا

تقام المباراة يوم 15 يونيو في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهة قوية أمام أحد المنتخبات الأوروبية الكبرى.

مصر × نيوزيلندا

تقام المباراة يوم 22 يونيو في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل.

مصر × إيران

تقام المباراة يوم 27 يونيو في تمام الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، في ختام مواجهات دور المجموعات، والتي قد تكون حاسمة في تحديد المتأهلين.

وكانت قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، قد أسفرت عن تواجد مصر في المجموعة السابعة، في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.