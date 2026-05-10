صدمة لريال مدريد قبل الكلاسيكو.. غياب مبابي وعودة كورتوا أمام برشلونة

تلقى ريال مدريد ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأعلن المدرب ألفارو أربيلوا قائمة ريال مدريد للمباراة، والتي شهدت غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

ظهور تشواميني بعد أزمة فالفيردي

وشهدت القائمة تواجد لاعب الوسط أوريلين تشواميني، رغم الأنباء التي تحدثت مؤخرًا عن دخوله في مشادة مع زميله فيديريكو فالفيردي.

في المقابل، يغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو بسبب إصابة في الرأس، ما يزيد من متاعب الفريق الملكي قبل المباراة الحاسمة.

كورتوا يعود لحراسة المرمى

كما شهدت القائمة عودة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يتواجد بشكل أساسي في حراسة مرمى ريال مدريد أمام برشلونة.

موقعة قد تحسم لقب الليجا

ويخوض ريال مدريد المباراة تحت ضغط كبير، إذ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر.

ويحتاج الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز من أجل تأجيل تتويج برشلونة رسميًا بلقب الليجا، في واحدة من أكثر مباريات الموسم أهمية وإثارة.