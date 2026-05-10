برشلونة يتصدر وريال مدريد يطارده.. ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم، نحو مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، في لقاء قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد بطل الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويخوض الفريقان المباراة وسط صراع قوي على الصدارة، في ظل تقارب النقاط واقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

برشلونة في الصدارة قبل الكلاسيكو

يدخل برشلونة المواجهة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، حقق خلالها 29 انتصارًا مقابل تعادل وحيد و4 هزائم.

وسجل الفريق الكتالوني 89 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 31 هدفًا، ليواصل تفوقه الهجومي هذا الموسم.

ريال مدريد يلاحق بفارق 11 نقطة

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 77 نقطة من 34 مباراة، بعدما حقق 24 فوزًا و5 تعادلات مقابل 5 هزائم.

وسجل الفريق الملكي 70 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، ويأمل في تقليص الفارق مع برشلونة عبر الفوز في الكلاسيكو.

فياريال وأتلتيكو ضمن الكبار

ويحتل فياريال المركز الثالث برصيد 68 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 63 نقطة، في ظل صراع قوي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

1- برشلونة – 88 نقطة

2- ريال مدريد – 77 نقطة

3- فياريال – 68 نقطة

4- أتلتيكو مدريد – 63 نقطة

5- ريال بيتيس – 54 نقطة

6- سيلتا فيجو – 50 نقطة

7- ريال سوسيداد – 45 نقطة

8- خيتافي – 44 نقطة

9- أتلتيك بلباو – 44 نقطة

10- أوساسونا – 42 نقطة.