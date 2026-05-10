تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف نادي برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد مساء الأحد، في مواجهة مرتقبة تُقام ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025-2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتكتسب مباراة الكلاسيكو أهمية كبيرة هذا الموسم، في ظل اقتراب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، متفوقًا بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ما يجعله على أعتاب التتويج الرسمي باللقب.

ويحتاج الفريق الكتالوني إلى تحقيق نقطة واحدة فقط من هذه المباراة من أجل إعلان تتويجه رسميًا بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، والرقم 29 في تاريخه، في إنجاز جديد يعكس قوة الفريق واستقراره خلال الموسم الحالي.

ويدخل برشلونة المواجهة بمعنويات مرتفعة، مستفيدًا من تفوقه الواضح في جدول الترتيب، إلى جانب الأداء المميز الذي قدمه لاعبوه على مدار الموسم، سواء على مستوى الدفاع أو الوسط أو الهجوم.

ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني لبرشلونة على تشكيل متوازن يجمع بين الخبرة والمهارة، حيث يقف في حراسة المرمى خوان جارسيا، بينما يتكون خط الدفاع من كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، وكانسيلو.

وفي خط الوسط، يُنتظر أن يتواجد إريك جارسيا وبيدري، مع دعم هجومي من ماركوس راشفورد، جافي، وفيرمين لوبيز، في حين يقود الهجوم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يُعد أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية للفريق.