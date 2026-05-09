الشكوك تحاصر مشاركة مبابي في الكلاسيكو.. ريال مدريد يترقب موقف نجمه قبل مواجهة برشلونة

تحاصر الشكوك موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي من المشاركة مع ريال مدريد أمام غريمه برشلونة، في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بشعار الفوز فقط، من أجل تأجيل حسم برشلونة الرسمي للقب الليجا، في ظل الصراع المشتعل بين الفريقين خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.

تقارير إسبانية تكشف موقف اللاعب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن مشاركة مبابي في الكلاسيكو لا تزال محل شك كبير، رغم التطورات الإيجابية التي شهدتها حالته خلال الساعات الماضية.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة في العضلة النصف وترية بالفخذ الأيسر خلال مواجهة ريال مدريد أمام ريال بيتيس يوم 24 أبريل الماضي، ما تسبب في غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق.

مشاركة جزئية في مران ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الفرنسي شارك في جزء من تدريبات ريال مدريد، اليوم السبت، دون أن تظهر عليه أي مشكلات بدنية واضحة، إلا أنه لم يستكمل جميع الفقرات التدريبية.

وأضاف التقرير أن مبابي واصل التدريبات بشكل منفصل في بعض الجوانب، بعد مغادرة وسائل الإعلام، وهو ما زاد من الغموض حول مدى جاهزيته الكاملة للمشاركة في اللقاء.

وفي السياق ذاته، أكد ريال مدريد عبر موقعه الرسمي أن مبابي «أكمل جزءًا من المران مع المجموعة»، دون الكشف عن موقفه النهائي من المباراة.

صعوبة الدفع به أساسيًا

وتشير التقارير القادمة من العاصمة الإسبانية إلى إمكانية تواجد مبابي ضمن قائمة الفريق الخاصة بالكلاسيكو، إلا أن مشاركته ضمن التشكيل الأساسي تبدو صعبة حتى الآن، في ظل تخوف الجهاز الفني من المجازفة به قبل تعافيه الكامل من الإصابة.