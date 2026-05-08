اتخانقوا في التدريبات.. ريال مدريد يكشف عن عقوبة فالفيردي وتشواميني

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن عقوبة ثنائي الفريق فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني؛ بعد شجارهما في تدريبات الريال.

وقال نادي ريال مدريد، في بيان رسمي قبل قليل: أعلن نادي ريال مدريد أنه في أعقاب الأحداث التي أدت إلى فتح قضية تأديبية أمس ضد لاعبينا فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني، فقد مثل كلاهما اليوم أمام محقق القضية.

وأوضح النادي الإسباني: خلال مثولهما، أعرب اللاعبان عن أسفهما الشديد لما حدث، واعتذرا لبعضهما البعض، كما اعتذرا للنادي وزملائهما في الفريق والجهاز التدريبي والجماهير، وأبدسا استعدادهما لقبول أي عقوبة يراها النادي مناسبة.

عقوبة فالفيردي

وأتم النادي بيانه: في ضوء هذه الظروف، قرر ريال مدريد فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على كل لاعب، وبذلك اختتمت الإجراءات الداخلية ذات الصلة.