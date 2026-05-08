فالفيردي يوضح حقيقة الأزمة داخل ريال مدريد ويعتذر للجماهير

أصدر لاعب وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي بيانًا رسميًا كشف فيه تفاصيل ما حدث داخل الفريق خلال التدريبات الأخيرة، موضحًا حقيقة الخلاف الذي تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومقدمًا اعتذاره للجماهير والنادي.

توضيح لما حدث داخل غرفة الملابس

أكد فالفيردي أن ما جرى كان نتيجة موقف عادي خلال التدريبات، تطور بسبب ضغط المنافسة والإحباط في نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأمور قد تحدث داخل غرف الملابس ويتم حلها بشكل داخلي دون الحاجة إلى خروجها للإعلام.

وأوضح أن بعض التفاصيل تم تضخيمها ونشرها بشكل سريع، خاصة في ظل موسم وصفه بأنه صعب على ريال مدريد بعد الخروج من البطولات، ما جعل النادي تحت ضغط وانتقادات مستمرة.

وأشار اللاعب إلى أنه خلال أحد الخلافات، اصطدم رأسه بطاولة بشكل غير مقصود، ما تسبب في إصابة بسيطة في الجبهة استدعت زيارة للمستشفى.

وشدد فالفيردي على أنه لم يحدث أي اعتداء من أي طرف، سواء منه أو من زميله، نافيًا تمامًا ما تردد عن وجود شجار أو اشتباك بالأيدي.

واختتم اللاعب بيانه بالتعبير عن أسفه لما حدث، مؤكدًا أن انفعاله كان نتيجة الضغوط الكبيرة التي يعيشها الفريق في نهاية الموسم، والتي أثرت على الحالة النفسية داخل غرفة الملابس.

وقال إنه يشعر بحزن كبير بسبب الموقف الحالي، خاصة أنه سيغيب عن المباراة المقبلة لأسباب طبية، مؤكدًا التزامه الكامل بدعم الفريق والتعاون مع النادي في أي قرارات يتم اتخاذها، وأن ريال مدريد يمثل له قيمة كبيرة في مسيرته ولا يمكن أن يتعامل معه بلا مبالاة.