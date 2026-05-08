لاعب اتحاد العاصمة: ندرس جميع السيناريوهات في ذهاب نهائي الكونفدرالية

تحدث حسين دهيري، لاعب نادي اتحاد العاصمة الجزائري، عن استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا جاهزية الفريق ورغبته في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه.

قال دهيري إن الفريق دخل معسكره التحضيري في مركز سيدي موسى، مشيرًا إلى أن جميع الإمكانيات متوفرة بشكل جيد، وأن التحضيرات تسير بصورة طبيعية رغم أهمية اللقاء وكونه نهائيًا قاريًا استثنائيًا.

تركيز على تحقيق نتيجة إيجابية

وأضاف اللاعب أن الفريق يطمح لتقديم أفضل ما لديه من أجل إسعاد الجماهير، مشددًا على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وأكد دهيري أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدًا أن النهائي يُلعب على مباراتين، ذهابًا في الجزائر وإيابًا في مصر، وهو ما يتطلب تركيزًا عاليًا طوال 180 دقيقة من المواجهة.

وأشار لاعب اتحاد العاصمة إلى أن فريقه يعي تمامًا صعوبة المواجهة أمام الزمالك، الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا وخبرة واسعة في البطولات الأفريقية، لافتًا إلى أن الفريق المصري يقدم مستويات قوية خارج ملعبه أيضًا.

واختتم دهيري تصريحاته بالتأكيد، أن فريقه يدرس جميع السيناريوهات الممكنة قبل المباراة، مع العمل على بداية قوية في الذهاب، مشددًا على أن اتحاد العاصمة سيبذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق هدفه في البطولة.