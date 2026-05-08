لاعب الزمالك: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام اتحاد العاصمة

قال أحمد ربيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه يتقدم بالعزاء لمحمد شحاتة زميله في الفريق لوفاة والده.



وشدد اللاعب على صعوبة مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وقال أحمد ربيع في تصريحات على هامش الفعاليات الإعلامية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إن اللاعبين في حالة تركيز شديد، والجميع على قدر المسؤولية لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب".



واختتم:" الزمالك تعود على ضغط المباريات في ظل مشاركة الفريق في أكثر من بطولة، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام بطل الجزائر".



ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غدا السبت على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .