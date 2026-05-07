الزمالك يواصل الاستعدادات لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في إطار الاستعداد للقاء اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة. وبعدها قام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض فقرة خططية، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار ومنحهم التعليمات، قبل خوض تقسيمة مصغرة في ختام المران.

موعد الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .