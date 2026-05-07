قرارات حاسمة داخل الأهلي.. تعيينات جديدة وحسم ملف الراحلين والمدرب الأجنبي

استقر مسؤولو النادي الأهلي على عدد من الملفات المهمة داخل قطاع الكرة، سواء على مستوى الهيكلة الإدارية أو مستقبل بعض اللاعبين الأجانب، وذلك في إطار التحضير للموسم الجديد.

عصام سراج مديرًا للتعاقدات بالأهلي

وقررت إدارة الأهلي تعيين عصام سراج في منصب مدير التعاقدات بالنادي بشكل رسمي، ضمن خطة إعادة تنظيم قطاع الكرة خلال الفترة المقبلة.

كما استقرت الإدارة على تعيين أنيس بوجلبان مسؤولًا عن ملف الاسكاوتنج واكتشاف المواهب، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة متابعة اللاعبين والتعاقدات المستقبلية.

الأهلي يحسم موقف بعض الأجانب

وفي سياق آخر، استقر النادي الأهلي على استمرار الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان وبلعمري ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعد نيلهم ثقة الجهاز الفني.

في المقابل، تعمل الإدارة على تسويق كل من جراديشار ورضا سليم خلال فترة الانتقالات المقبلة، من أجل فتح المجال أمام صفقات جديدة وتدعيم بعض المراكز المطلوبة.

موقف الأهلي من المشاركة في الكونفدرالية

وحسم النادي الأهلي موقفه النهائي بشأن إمكانية المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حال إنهاء الدوري في المركز الثالث.

وأكدت الإدارة أن الفريق لن ينسحب من البطولة القارية، في ظل أهمية الحفاظ على التصنيف الأفريقي للنادي، إلى جانب العوائد المالية الكبيرة التي تصل إلى 4 ملايين دولار.

الأهلي ينفي التفاوض مع جوزيه جوميز

وعلى جانب آخر، نفى النادي الأهلي بشكل قاطع وجود أي مفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأكدت مصادر داخل النادي أن اسم جوميز لم يُطرح من الأساس داخل الأهلي، ولن يكون ضمن المرشحين لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، نافية كل ما تردد بشأن وجود تواصل بين الطرفين.