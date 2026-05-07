أيمن يونس ينعى والد محمد شحاتة لاعب الزمالك

حرص أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، على تقديم خالص التعازي والمواساة إلى محمد شحاتة، لاعب منتخب مصر الأول ونادي الزمالك، في وفاة المغفور له والده، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله.

وكتب ايمن يونس عبر حسابه علي إكس"البقاء لله في والد محمد شحاته ربنا يرحمه و يغفر إليه قلوبنا معاك يا شحاته..الموقف صعب يا تري حيلاقي طيران و يعرف يرجع حيعمل ايه و حيتصرف ازاي ..ربنا معاه ..وقت صعب".

وفاة والد محمد شحاتة





توفى صباح اليوم، والد محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وذلك قبل أيام من مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة بذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

شقيق اللاعب يعلن وفاة والده

ونشر أحمد شحاتة شقيق اللاعب محمد شحاتة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "أبويا في ذمة الله نور عينى وقلبى في ذمة الله".

الزمالك يستعد لاتحاد العاصمة

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم 9 مايو الجارى، بملعب 5 جويلية بالجزائر.