خالد الغندور : يحق للزمالك الاجتهاد وحصد الدوري.. والبطولة تصنع التاريخ

علق الإعلامي خالد الغندور على الجدل المثار حول حوافز الأندية المنافسة في بطولة الدوري الممتاز، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الغندور: “احمد ميهوب يطلع من المرمي حقه ونادي سموحة يعمل مكافأت خاصة من حقه ونادي سيراميكا يكسب ويعمل مكافأت من حقه و البرامج تطلع الحوافز بتاعة الأندية و مداخلات علي امل هزيمة الزمالك حقهم”.

وتابع: “وفي النهاية من حق لاعبو الزمالك انهم يجتهدوا و يفوزوا بالدوري العام عشان ده اكبر حافز انك تصنع تاريخ لنفسك و الجمهورك العظيم”.

الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي