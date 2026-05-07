غدا الاجتماع الفني لمباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

يٌعقد في السادسة مساء غدٍ الجمعة بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك أمام نظيره اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و من المنتظر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء، وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، وموعد الوصول إلى الاستاد، بجانب بعض التفاصيل الفنية الإضافية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات.



ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .