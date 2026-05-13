قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. صرف مرتبات مايو 2026 خلال أيام وموعد الزيادة الجديدة
خلف الحبتور يودع الإسكندرية برسالة مؤثرة ويشيد بجمالها وأهلها
مدبولي يتابع إجراءات طرح الشركات الحكومية بالبورصة ويؤكد الالتزام بطرح شركات تابعة للقوات المسلحة
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026
المصريين الأحرار: زيارة الرئيس السيسي لأوغندا تؤكد استعادة مصر لدورها التاريخي في أفريقيا
مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة للتنقيب عن الذهب بالمناطق الجبلية بأسوان
الأهلي يتحرك رسميًا .. تطورات جديدة في أزمة إمام عاشور و«آدم وطني»
“بيغش في الحمام”..إلغاء امتحانات طالب أولى ثانوي بمدرسة بالهرم في جميع المواد
القومي لذوي الإعاقة يفتح باب الحوار لتبني أفكار ومشروعات جديدة
الأرصاد تحذّر من موجة حارة ورمال مُثيرة للأتربة غدًا
سماع دوي إطلاق نار في مجلس الشيوخ الفلبيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وفرنسا يناقشون إصلاح مجلس الأمن وأزمات أفريقيا

الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وفرنسا
الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وفرنسا
أ ش أ

عقد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشاورات اليوم /الأربعاء/ بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

وركزت المناقشات، وفق بيان للمفوضية، على عدد من القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد القادة الثلاثة وجود تقارب كبير في وجهات النظر بشأنها.

وجدد القادة التزامهم بالتعددية باعتبارها إطارًا أساسيًا لإيجاد حلول مشتركة للتحديات الراهنة المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة والتغير المناخي والهشاشة الاقتصادية العالمية.

و شددوا على أهمية بناء نظام حوكمة دولي أكثر تمثيلًا وشمولًا، خاصة داخل مجلس الأمن الدولي، مؤكدين ضرورة حصول إفريقيا على تمثيل دائم بما يتماشى مع «توافق إيزولويني» و«إعلان سرت».

وأكدوا أهمية الحلول الإفريقية للأزمات التي تشهدها القارة، إلى جانب تعزيز الشراكة المتوازنة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مع تكثيف التنسيق الدولي لدعم جهود منع النزاعات والوساطة وعمليات دعم السلام في إفريقيا.

وفي هذا السياق، جددوا التزامهم بقرار مجلس الأمن رقم 2719 الصادر عام 2023، واعتبروه خطوة مفصلية في تطوير الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مجالي السلم والأمن.

وشددوا على ضرورة التنفيذ الفعال للقرار بما يضمن توفير تمويل أكثر استدامة ومرونة لعمليات السلام الإفريقية، دون المساس بالمسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وفق ميثاق الأمم المتحدة، كما اتفقوا على دعم تنظيم تدريبات ومحاكاة لاختبار آليات تنفيذ القرار.

وتناولت المشاورات سبل حشد الدعم الدولي للأولويات الإفريقية المتعلقة بالسلم والقدرة على الصمود والتنمية، حيث اتفق القادة على العمل لتنظيم مؤتمر دولي لحشد موارد القطاع الخاص لصالح صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي، على هامش منتدى باريس للسلام المقرر عقده يومي 11 و12 نوفمبر المقبل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط، جدد القادة التزامهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وأعربوا عن قلقهم من التداعيات الاقتصادية والطاقة والغذائية للصراع على القارة الإفريقية، خاصة ما يتعلق بإمدادات المحروقات والأسمدة، وما قد يترتب على ذلك من آثار خطيرة على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأفريقية الأكثر هشاشة.

ودعا القادة إلى تعزيز التضامن الدولي مع أفريقيا للتخفيف من آثار هذه الصدمات الخارجية على الأمن الغذائي بالقارة، واتفقوا على بحث إنشاء إجراءات طارئة عملية بقيادة أفريقية لحماية الدول الأكثر ضعفًا من اضطرابات أسواق الأسمدة العالمية.

وأشارت فرنسا إلى أن هذه القضية ستُطرح أيضًا خلال مناقشات الوضع الاقتصادي العالمي في قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في مدينة إيفيان الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026.

وفي ختام المشاورات، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الفرنسي التزامهم بتعزيز الاستجابات الجماعية والتضامنية والمستدامة للتحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا وعلى المستوى الدولي.

مفوضية الاتحاد الإفريقي لأمين العام للأمم المتحدة ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

بالصور

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

لتحضيرات عيد الأضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس

لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس
لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس
لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس

مديرية العمل بالشرقية تعلن توفير 1977 فرصة عمل.. تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل
فرص عمل

وحدة السكان بالشرقية تطلق مبادرة فكرة لبكرة لتمكين المرأة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد