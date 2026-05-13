للحامل .. تعرفي على فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

يُعدّ السمك مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائية الداعمة لصحة الدماغ، بما في ذلك فيتامين ب12 والكولين وأحماض أوميغا-3 الدهنية، وتشير البيانات إلى أن تناول السمك يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتدهور المعرفي الخفيف ومرض الزهايمر.



وفى هذا التقرير نقدم لك فوائد السمك للحامل وفقا لموقع ديلي ميرور..

فوائد السمك للحامل

1-المساهمة في نمو اعصاب الجنين ودماغه بشكل سليم وذلك بسبب احتواء السمك علي الاحماض الدهنية غير مشبعه أوميغا3.

2-حمايه الطفل من متلازمة الأيض، متلازمة الأيض هي متلازمة تصيب اي عضو في الجسم وتؤدي إلي خلل فيه،قد تسبب متلازمه الأيض الاصابه بمرض السكري وامراض القلب وهشاشه العظام

3-تعزير صحة دماغ للام وجنينها، تعزيز صحه الدماغ والاعصاب يتمثل في -زياده التركيز

-تقليل احتماليه الاصابه بالزهايمر

-تاخير شيخوخة الدماغ

4-المساهمة في خفض ضغط الدم المرتفع من فوائد السمك للحامل المحتمله انه قد يخفض مستويات الضغط المرتفعه في الدم لذلك هو مفيد جدا للحوامل اللاتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم.