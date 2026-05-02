فوائد مذهلة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمك 3 مرات في الأسبوع؟

الأسماك والمأكولات البحرية، طعام منخفض الدهون المشبعة وغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، ولأن أجسامنا لا تنتج أوميغا 3 بشكل طبيعي، فإن تناول الأسماك التي تحتوي على أوميغا 3، وخاصة الأسماك الدهنية، أمر مهم لصحة قلبك.

إن تناول حصتين إلى ثلاث حصص من السمك أسبوعياً يشكل نظاماً غذائياً غنياً بالبروتين وصحياً للقلب ، يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع به.

فوائد تناول السمك 3 مرات أسبوعيا

- قد يُحسّن الصحة الإدراكية

يُعدّ السمك مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائية الداعمة لصحة الدماغ، بما في ذلك فيتامين ب12 والكولين وأحماض أوميغا-3 الدهنية، وتشير البيانات إلى أن تناول السمك يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتدهور المعرفي الخفيف ومرض الزهايمر.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على كبار السن أن أولئك الذين اتبعوا نظام MIND الغذائي (وهو نمط غذائي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف) والذين طُلب منهم تناول السمك أسبوعيًا قد تحسنت وظائفهم الإدراكية بعد 12 أسبوعًا مقارنة بمجموعة لم تتناول السمك

- قد يساعد في تقليل الالتهاب

يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل والسكري، ومن بين العناصر الغذائية التي قد تساعد في السيطرة على الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، تُعد أحماض أوميغا-3 الدهنية من أفضلها، توفر الأسماك الدهنية حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)، وهما من أحماض أوميغا-3 الدهنية التي ثبتت فعاليتها في تهدئة الالتهاب.

في الواقع، وُجد أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الأسماك الدهنية تقلل أيضًا من علامات الالتهاب لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب