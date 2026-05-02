تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر على صحة الإنسان؟.. اعرف الحقيقة

أسماء عبد الحفيظ

مع انتشار ما يُعرف بأنظمة الأكل النظيف أو ما يسميه البعض نظام الطيبات، عاد البيض ليتصدر المشهد كوجبة أساسية يومية. لكن السؤال الذي يتكرر: هل أكل البيض كل يوم صحي فعلًا؟ أم أنه يحمل مخاطر خفية؟

لماذا أصبح البيض نجم الأنظمة الغذائية؟

البيض من أكثر الأطعمة توازنًا، لأنه يجمع بين:

  • بروتين عالي الجودة
  • فيتامينات مهمة مثل B12 وD
  • دهون مفيدة للجسم
  • إحساس بالشبع لفترة طويلة

لذلك يعتمد عليه كثيرون في الإفطار أو أثناء الرجيم.

 ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض يوميًا؟

 زيادة الشبع وتقليل الأكل

البروتين في البيض يساعد على تقليل الشهية، ما قد يدعم فقدان الوزن.

 دعم العضلات

يساهم في بناء العضلات والحفاظ عليها، خاصة مع التقدم في العمر.

 تحسين صحة الدماغ

يحتوي على مادة الكولين التي تدعم الذاكرة ووظائف المخ.

 طاقة مستقرة

لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في السكر مثل بعض وجبات الإفطار الأخرى.

 أين يكمن الجدل؟ القلق الأساسي من البيض مرتبط بالكوليسترول الموجود في الصفار.

قديمًا، كان يُعتقد أن:

البيض يرفع الكوليسترول الضار
يزيد من خطر أمراض القلب

لكن الدراسات الحديثة أوضحت أن التأثير يختلف من شخص لآخر، وأن المشكلة ليست في البيض وحده، بل في نمط الحياة بالكامل.

في تصريح خاص لـ صدى البلد، قال الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية:

أن تناول البيض يوميًا آمن لمعظم الأشخاص الأصحاء، بل قد يكون مفيدًا جدًا. المشكلة تظهر عند الإفراط أو عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكوليسترول أو أمراض مزمنة.

وأضاف طريقة الطهي تلعب دورًا مهمًا، فالبيض المسلوق أفضل بكثير من المقلي بالزيوت.

 متى يكون البيض خطرًا؟

قد يصبح استهلاك البيض يوميًا غير مناسب في الحالات التالية:

وجود ارتفاع في الكوليسترول
أمراض القلب
الإفراط في تناوله أكثر من 2–3 بيضات يوميًا بشكل مستمر
تناوله مقليًا مع دهون مشبعة


أفضل طريقة لتناول البيض

  • مسلوق أو أومليت بزيت خفيف
  • مع خضروات لزيادة الألياف
  • بدون دهون زائدة
النظيفة البيض تناول البيض يوميًا ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض يوميًا متى يكون البيض خطرًا نظام الطيبات

