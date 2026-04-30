مفيد أم خطير للجسم؟.. فوائد تناول البيض المسلوق

رشا عوني

حالة من الجدل حول فوائد البيض خلال الفترة الأخيرة، ومدى إمكانية تناوله وإدخاله في النظام الغذائي أم التوقف عن تناوله كما ادعا بعض أطباء التغذية، فهل بالفعل البيض مضر؟ أم له فوائد للجسم ويفضل تناوله سواء الكبار والصغار؟.

فوائد صفار البيض .. 17 فائدة رائعة ونصائح هامة لتناول البيض بأمان

فوائد البيض المسلوق

يُعد البيض المسلوق غذاءً متكاملاً وعالي القيمة الغذائية، فهو مصدر غني بالبروتين عالي الجودة، الفيتامينات (مثل B12 و D)، والمعادن (كالزنك والسيلينيوم). 

تكمن فوائده الأساسية في تعزيز صحة الدماغ، تقوية العظام، دعم المناعة، المساعدة في إنقاص الوزن عبر زيادة الشبع، وحماية العيون لاحتوائه على مضادات الأكسدة. 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض يومياً؟.. رقم 5 حلم الرجال والسيدات

كم بيضة مسلوقة مسموح بها في اليوم؟

يمكن للأشخاص الأصحاء تناول 1-3 بيضات مسلوقة يومياً بأمان كجزء من نظام غذائي متوازن، بينما يُنصح بـ 1-2 بيضة يومياً لمرضى الكوليسترول أو السكري كحد أقصى، حيث يوفر البيض بروتينات عالية الجودة وفيتامينات أساسية. 

يمكن للرياضيين تناول 3-5 بيضات لزيادة العضلات، بحسب موقع هيلث لاين . 
 

ماذا يحدث عند تناول البيض المسلوق يومياً؟

 

١- زيادة مستويات فيتامين د : يشتهر البيض بغناه بفيتامين D، لذا فإن تناوله يومياً يساعد على زيادة إطلاق الجينات التي تنظم جهاز المناعة وتفرز الهرمونات مثل الدوبامين والسيروتونين.


2. يعزز مستوي الكولسترول

صفار البيض، يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ، تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 186 ملجم من الكوليسترول الغذائي.

 

٣- تقوية العضلات والعظام

يستخدم الجسم البروتينات لتوليد جميع أنواع الجزيئات والأنسجة الهيكلية والوظيفية، لذلك من الضروري دمجها في النظام الغذائي. تحتوي بيضة واحدة على حوالي 6 غرامات من البروتين بالإضافة إلى كونها غنية بالأحماض الأمينية الأساسية التي تسمح للجسم بالاستفادة الكاملة من كميات البروتين التي تحتوي عليها. ويساعد الاستهلاك الكافي للبروتينات على تعزيز كتلة العضلات و تحسين صحة العظام 

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول البيض المسلوق على الريق؟

4. يساعد البيض في الحفاظ على البصر، و يحتوي صفار البيض على كميات كبيرة من اللوتين والزياكسانثين ، وهي مضادات أكسدة مفيدة تساعد في تقليل خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي في العين، كما يحتوي البيض على نسبة عالية من فيتامين أ، وهو مفيد لصحة العين

٥- إبطاء شيخوخة الجلد، فالأحماض الأمينية الموجودة داخل البيض تعمل على تجديد الخلايا وبالتالي إبطاء تأثير شيخوخة الجلد، حيث إن صفار البيض يحتوي على الكولاجين الضروري لتجديد الجلد .


٦-. البيض يحتوي علي عدد من الفيتامينات أ، ب5، ب12، د، ه، ك، ب6على الرغم من صغر حجمه نسبيًا، إلا أن البيض يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ويمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا مهمًا في نظام غذائي متوازن

خبراء تغذية يحددون فوائد البيض المسلوق - قناة دجلة الفضائية
٧- الشعور بالشبع لفترة أطول

قد تمنح الكثير من الأطعمة الأخرى شعورا أفضل بالشبع، لكن يأتي البيض كخيار مثالي لأنه يعطي الجسم مزيجا من البروتين والدهون. 

وبالتالي يساعد الحرص على تناول البيض يومياً في التقليل من استهلاك الأطعمة والوجبات الخفيفة على المدى القصير بشكل ملحوظ.

٨- تحسين وظائف المخ

يمكن أن يسهم تناول البيض يومياً بتحسين أداء الدماغ، حيث يساعد على تنشيط إفراز الأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي يلعب دور المرسل الكيمياوي في الذاكرة. يتم إنتاج الأسيتيل كولين من مادة الكولين، وهي مادة مهمة للغاية ترتبط في كثير من الأحيان بفيتامينات B. 

لذا فإن تناول البيض يمنح الجسم مادة الكولين مما يساعد في بناء أغشية الخلايا وفي إنتاج جزيئات الإشارة داخل الدماغ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

سرقة تيار.. أرشيفية

سرقة تيار واتلاف ملفات هامة.. 3 وقائع فساد بالكهرباء تتعدى 50 مليون جنيه

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل حبس ميكانيكي تعدى على سيدة بالقاهرة

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة بالهرم

المتهم

مريض نفسيا.. القبض على المتهم بالتعدي على طفل بسوهاج

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد