اختلال عجلة القيادة.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا سفاجا

أصيب ١٠ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سفاجا، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سفاجا، نتج عنه إصابة ١٠ أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف ونقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.