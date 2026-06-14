أحمد موسى: تعادل قطر بطعم الفوز.. ونثق في قدرة منتخب مصر على التأهل للدور التالي

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء الذي قدمه منتخب قطر خلال مباراته أمام منتخب سويسرا، مؤكدًا أن التعادل الذي حققه المنتخب القطري جاء بطعم الفوز بعد العودة القوية في الدقائق الأخيرة من اللقاء.



احتفالية مميزة عقب المباراة

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الجماهير القطرية التي تواجدت في المدرجات عاشت أجواءً احتفالية مميزة عقب المباراة، معربًا عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به المنتخب القطري أمام منافس قوي.

قيمة الحدث العالمي

وأشار إلى أن ملاعب البطولة تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تحرص جماهير مختلف المنتخبات على مؤازرة فرقها رغم ارتفاع أسعار التذاكر، مؤكدًا أن هذا الحضور يمنح البطولة أجواءً استثنائية تعكس قيمة الحدث العالمي.

فخر لجميع الشعوب العربية

وأكد موسى أن الجماهير المصرية والعربية تساند جميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، معربًا عن تمنياته بتحقيق نتائج إيجابية تليق بالكرة العربية، ومشيرًا إلى أن أي إنجاز يحققه منتخب عربي يمثل مصدر فخر لجميع الشعوب العربية.

كبار المنتخبات العالمية

كما وجه التحية إلى منتخب المغرب بعد الأداء المميز الذي قدمه في مبارياته الأخيرة، مؤكدًا أن المنتخبات العربية أثبتت قدرتها على المنافسة أمام كبار المنتخبات العالمية.



وتطرق موسى إلى استعدادات منتخب مصر للمواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا، موضحًا أن بعثة الفراعنة تتمتع بظروف جيدة من حيث الإقامة والتنقل، وهو ما يساعد اللاعبين على التركيز قبل المباريات المهمة في دور المجموعات.

تقديم مستويات مميزة

وأضاف أن المنتخب المصري تنتظره مواجهات قوية خلال مشواره في البطولة، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم مستويات مميزة وتحقيق نتائج إيجابية تقود الفريق إلى التأهل للدور التالي.



واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير المصرية تترقب انطلاق مشوار المنتخب الوطني بحماس كبير، متمنيًا أن ينجح الفراعنة في إسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الكرة المصرية.