أحمد موسى للمصريين: الإخوان بينشروا فيديوهات قديمة على صفحاتهم ويروجوها على أنها جديدة

حذر الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري من صفحات جماعة الإخوان الإرهابية التي تقوم بنشر أحداث قديمة الآن .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جماعة الإخوان الإرهابية بتدور على أي حاجة عشان تنشر حالة من البلبلة بين المصريين، يا ريت نخلي بالنا الإخوان يقومون بنشر أحداث قديمة الآن والترويج على انها أمور تحدث الآن ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" الإخوان نشروا واقعة مؤخرا في محافظة أسيوط ولكن الحادث قديم والداخلية قامت بالقبض على المتسببين في الواقعة والأمر انتهى ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الإخوان يقومون بنشر فيديوهات قديمة على أنها حديثة ولازم نخلي بالنا ".