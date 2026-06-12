شاكيرا أبدعت.. أحمد موسى ينتقد أداء جنوب أفريقيا في افتتاح المونديال أمام المكسيك

علق الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسؤليتي، على أداء منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية أمام منتخب المكسيك.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي إكس: ‏٣ بطاقات حمراء :‏منتخب جنوب أفريقيا لم يقدم شيئا في مباراة الافتتاح أمام منتخب المكسيك سوى طرد منه لاعبين وتلقي هدفين . لا هجمة منظمة ولا استحواذ بل دفاع من بداية المباراة حتى نهايتها . وحقق المنتخب المكسيكي أول فوز له وطرد منه لاعب قبل النهاية .



و‏تابع: “على أي حال شاكيرا كانت رائعة وأبدعت وتألقت خلال الحفل”.



حقق منتخب المكسيك الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعتهما، الخميس، على ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.