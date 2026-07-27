هذه الأفعال تتسبب في وقف الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، عدة ضوابط تضمن التزام أصحاب المشروعات بالقوانين والاشتراطات المنظمة للنشاط.



حالات تتسبب في وقف تراخيص المشروعات

ونص على حالات يجوز فيها وقف الترخيص المؤقت للمشروع، حال ارتكاب مخالفات محددة، بهدف الحفاظ على سلامة النشاط ومنع إساءة استخدام التراخيص الممنوحة.



وطبقا لنص القانون ، يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:

- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة

- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.

- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.