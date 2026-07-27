أول ساعة ذكية من إصدار أستون مارتن.. بريتلينج DB5

أطلقت شركة الساعات السويسرية الشهيرة “بريتلينج” بالتعاون مع صانعة السيارات الفاخرة أستون مارتن إصدارًا استثنائيًا محدودًا من الساعات الرياضية الفاخرة تحمل اسم "Top Time B01 Chronograph 41 Tribute to Aston Martin DB5".

وتأتي هذه المجموعة الحصرية لتجسيد التحفة الكلاسيكية أستون مارتن DB5 التي تعد واحدة من أشهر سيارات الجراند تورر في التاريخ، وذلك عبر تقديم 3 نسخ مصممة بدقة تعكس مفاهيم الفخامة والتراث الرياضي للعلامة البريطانية.

تفاصيل تصميمية مستوحاة من المقصورة الكلاسيكية

تحظى الساعات الجديدة بلمسات هندسية دقيقة تحاكي الملامح الداخلية لسيارة أستون مارتن DB5 الكلاسيكية؛ حيث تضم المينا تفاصيل مستوحاة من لوحة القيادة القديمة، مع عقارب وتفاصيل تصميمية تشبه عجلة القيادة الخشبية وحواف العدادات الميكانيكية.

ساعة Breitling DB5

كما تأتي الأشرطة الجلدية للساعة مكسوة بتطريزات فاخرة تماثل الجلد الطبيعي المستخدم في تنجيد المقاعد، مما يمنح المقتنين شعورًا مستمرًا بالارتباط مع أجواء السيارة الأسطورية.

آلية الحركة المتطورة وتعزيز الفخامة الاستثمارية

تعتمد كافة الموديلات داخل هذه المجموعة على محرك الساعات الميكانيكي الفاخر من بريتلينج (Caliber 01)، وهو محرك أوتوماتيكي متطور يضمن أعلى درجات الدقة في تحديد الوقت مع احتياطي طاقة يدوم لفترات طويلة.

ويعزز هذا التعاون بين بريتلينج وأستون مارتن المكانة الاستثمارية لهذه الساعات المحدودة في سوق المجموعات الفاخرة لعام 2026 الحالي، لينضم للتحالفات الشهيرة بين صناع السيارات الفاخرة ودور الساعات العالمية مثل بوغاتي وبنتلي.