الأسهم الإندونيسية تتراجع بعد استقالة محافظ البنك المركزي

سجلت الأسهم الإندونيسية تراجعا في مستهل تداولات اليوم، بعد الإعلان عن استقالة محافظ بنك إندونيسيا بيري وارجيو، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق.



وانخفض مؤشر جاكرتا المركب (JCI) عند الافتتاح بمقدار 11 نقطة، أو ما يعادل 0.17 بالمئة، ليسجل 6185 نقطة، فيما تراوح المؤشر خلال الدقائق العشر الأولى من التداول بين 6154 و6213 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 4 مليارات سهم بقيمة 1.9 تريليون روبية (105.69 مليون دولار أمريكي)، عبر أكثر من 242 ألف صفقة، حيث تراجعت أسهم 283 شركة مقابل ارتفاع 237 شركة، فيما استقرت أسعار 1911 سهمًا دون تغيير.



وكان الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو قد وافق على استقالة بيري وارجيو من منصبه محافظًا لبنك إندونيسيا، منهياً فترة توليه التي امتدت لنحو سبع سنوات، في وقت شهدت فيه الروبية الإندونيسية ضغوطًا خلال الأشهر الماضية.



وكان وزير أمانة الدولة الإندونيسي براسيتيو هادي قد أعلن قبول استقالة وارجيو وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، فيما تم تعيين ديستري دامايانتي، النائب الأول لمحافظ البنك، محافظًا بالإنابة إلى حين اختيار محافظ دائم .