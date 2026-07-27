الفلبين: العثور على عبوة ناسفة بالقرب من مبنى مجلس الشيوخ

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أعلنت الشرطة في الفلبين، اليوم الاثنين العثور على عبوة ناسفة يعتقد أنها مصنعة يدويا بالقرب من مبنى مجلس الشيوخ.

وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية - أنه تم العثور على العبوة أثناء قيام وحدة الأمن الخاصة بمجلس الشيوخ بإجراء تفتيش روتيني في المنطقة المحيطة بمبنى المجلس.

وقامت وحدة الأمن بفحص الجسم المشبوه، وطلبت من السلطات إرسال فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات، والذي قام لاحقا بإبطال مفعول العبوة الناسفة.

وجار التحقيق لتحديد الجهة التي قامت بزراعة العبوة بالقرب من مبنى مجلس الشيوخ، ومعرفة الدافع وراء ذلك.