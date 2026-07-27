احتجاجات في طرابلس بسبب أزمة انقطاع الكهرباء

شهدت عدة مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس، منذ فجر اليوم، احتجاجات وإغلاقا لطرق ومؤسسات عامة، في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بالتزامن مع موجة حر.



و قام المحتجون بإشعال النيران في إطارات السيارات، ووضع الحواجز في مفترق الطرق.. كما قاموا بوضع السواتر الترابية أمام مقرات بعض المؤسسات والمرافق العامة، و ذلك وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".



وجاءت المطالبات بتحسين خدمات الكهرباء، وإيجاد حلول عاجلة لأزمات المياه ونقص الوقود والسيولة.



وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها ليبيا مند عدة أيام، والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على معظم المناطق الليبية، وطول فترات الانقطاع التي تجاوزت في بعض المناطق 14 ساعة متواصلة أو منفصلة.