دعوة إلى تدخل مبكر لحماية الفتيات من الزواج القصري.. فيديو

طالبت الدكتورة سهير صفوت، رئيس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بوضع آليات متكاملة لإعادة تأهيل ضحايا الزواج القصري، مؤكدة أن التعافي النفسي وحده لا يكفي، وأن الضحايا بحاجة إلى دعم اقتصادي واجتماعي وقانوني يضمن دمجهن في المجتمع من جديد.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن دراستها الميدانية كشفت عن وجود فجوة بين القوانين التي تجرّم الاتجار بالبشر وبين وعي الضحايا بحقوقهن القانونية، مشيرة إلى أن بعض الفتيات تعرضن للاستغلال دون إدراك أن ما تعرضن له يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضافت أن ضحايا الاتجار بالبشر يعانون من اضطرابات نفسية حادة وآثار اجتماعية طويلة الأمد، فضلًا عن الوصمة المجتمعية، ما يستلزم برامج تأهيل متخصصة، وتمكينًا اقتصاديًا يساعدهن على بدء حياة جديدة.

وكشفت عن مقترح أطلقت عليه اسم "جواز الحرية"، يقوم على توفير سكن ودعم متكامل للفتيات اللاتي تعرضن للاستغلال، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني باسم "غوث" يتيح للرائدات الريفيات سرعة الإبلاغ عن الحالات المعرضة لخطر الزواج القصري، بما يسهم في التدخل المبكر وحماية الضحايا.

وشددت على أن الأسرة والإعلام ومؤسسات الدولة شركاء أساسيون في نشر الوعي، داعية أولياء الأمور إلى التعرف على الحقوق القانونية لبناتهم وعدم الانسياق وراء الضغوط الاقتصادية التي قد تدفع بعض الأسر إلى الوقوع في فخ شبكات الاتجار بالبشر.