"السنة الأولى شلوت".. لأول مرة حنان مطاوع تروي تجربتها مع الزواج

قالت الفنانة حنان مطاوع، خلال حلقتها مع الإعلامي بلال العربي في برنامج ontheroad، أن السنة الاولي بالزواج تعد صعبة للغاية، وتحتاج لمجهود كبير من الزوجين للمرور بها، قائلة :" لازم اللى يعدي السنة دي نقوله برافو عليك.. السنة الاولي شلوت"، مشددة على انها كانت ترفض الزواج من أجل الفكرة نفسها دون وجود شريك مناسب لحياتها أو حب حقيقي، ولكن والدتها الفنانة سهير المرشدي كانت دائمة الحديث لها بضرورة الاقدام على هذه الخطوة، قائلة :"امي كانت طول الوقت بتزن عليا ولكن محبة وخوف لكن مش ضغط".

وتابعت حنان مطاوع لـ بلال العربي، أن المجتمع أصبح قاس بشكل كبير على الفتيات ممن تأخروا في الزاوج، لافتة إلي أنها تقدر من تنجب بعدما وصلت لمرحلة كبيرة من النضح في حياتها وحققت ذاتها لأنها ستكون على قدر عال من الوعي للمسئولية والتربية لتشكيل كيان أخر وهو الأطفال، وحرصت حنان علي توجيه رسالة حب ودعم لابنتها أماليا قائلة : "يارب تبقي مبسوطة ومتزنة وقادرة تكوني نافعة لنفسك واللي حواليكي".

طفولة حنان مطاوع

وعن طفولتها أوضحت حنان مطاوع، أنها عاشت تحدي كبير في مرحلة الطفولة لأن جميع من حولها حتي من زملائها في الدراسة كانوا يتعاملون معها علي أنها ابنة الفنان القدير كرم مطاوع والفنانة القديرة سهير المرشدي، دون أن يهتم أحد لذاتها وكيانها المستقل، قائلة : "كنت بحس أنهم بيجوا يتفرجوا عليا .. وفي الفسخة بكون بلعب ومنكوشة وبشوف همس حواليا أني بنت كرم مطاوع".