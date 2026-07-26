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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صيف الأوبرا 2026.. جلاس اونيون وذكريات البيتلز على المكشوف

مهرجان الأوبرا الصيفي
مهرجان الأوبرا الصيفي
محمد سعيد

برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة تتجدد فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء 2026 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل والمقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه بحفل لفرقة جلاس أونيون وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 يوليو على المسرح المكشوف .

وخلاله تستعيد الفرقة ذكريات أعمال فريق البيتلز الشهيرة التى أثرت فى الحياة الموسيقية العالمية خلال حقبة ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ولعبت دورا فى الحياة السياسية والاجتماعية لما حمله مضمونها من رسائل إيجابية ومعانى سامية منها تعالى سويا، شئ ما، مطرقة ماكسويل الفضية، محبوب، حديقة الأخطبوط، أريدك، ها هى الشمس تأتى، لأن، أنت لم تعطينى المال الخاص بك، ملك الشمس، يعنى السيد الخردل، بوليثين بام وغيرها.

مهرجان الأوبرا الصيفي 

يأتى الحفل ضمن البرنامج الفنى المتنوع لصيف الأوبرا 2026، والذى يضم تجارب فنية مميزة تساهم فى تنمية الذوق الفنى وتربط الماضى بالحاضر وتؤسس لمستقبل فنى وثقافى أكثر إشراقا تحقيقاً للرسالة التنويرية للصرح الإبداعى العريق .

وزير الثقافة المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الأوبرا دار الأوبرا دار الأوبرا المصرية جلاس أونيون

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