صلاح يحافظ على جاهزيته.. كابتن منتخب مصر يواصل تدريباته في الجيم خلال عطلته الصيفية

واصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، الحفاظ على جاهزيته البدنية خلال فترة عطلته الصيفية، بعدما شارك صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر قائد منتخب مصر خلال الصورة وهو يؤدي تدريبات قوية داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، في إطار حرصه المستمر على الحفاظ على لياقته البدنية والاستعداد للموسم الجديد.

ويحرص صلاح دائمًا على اتباع برنامج تدريبي خاص خلال فترات الراحة، للحفاظ على مستواه البدني والفني قبل العودة للمشاركة مع فريقه في المنافسات المقبلة.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب نادي بشكتاش التركي من إتمام صفقة التعاقد مع محمد صلاح، بعد توصل إدارة النادي لاتفاق بشأن بعض التفاصيل الخاصة بالمفاوضات مع وكيله.

وأشارت التقارير إلى أن النادي التركي يسعى لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام كبير من الجماهير بضم أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.