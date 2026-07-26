توب ملفت .. نرمين الفقى تُثير الجدل بإطلالاتها على البحر | شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة على البحر.

تفاصيل إطلالة نرمين الفقى..

وظهرت نرمين بإطلالة ملفتة ومميزة خطفت يها الأنظار مرتدية توب مكشوف الظهر.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.