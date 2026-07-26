سعر قميصه يثير الجدل.. شاهد إطلالة تامر عاشور في الساحل الشمالي

افتتح الفنان تامر عاشور موسمه الغنائي في الساحل الشمالي بحفل جماهيري كبير أقيم على المسرح الروماني بمارينا، وسط حضور كثيف وتفاعل واسع من الجمهور الذي ردد معه أشهر أغانيه طوال الحفل.

وجذب عاشور الأنظار بإطلالته الأنيقة، إذ ارتدى قميصًا من إحدى العلامات التجارية العالمية، قُدّر سعره بنحو 28 ألف جنيه، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين المهتمين بالموضة وإطلالات النجوم.

وخلال الأمسية، قدم تامر عاشور باقة من أبرز أعماله التي حققت نجاحًا كبيرًا، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد، وسط أجواء حماسية وإقبال جماهيري لافت، في أولى حفلاته ضمن موسم صيف 2026 بالساحل الشمالي.